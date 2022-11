Calcio serie B, tegola per il Perugia: Struna out per problemi muscolari

Quando l'inattività è lunga (quasi un anno) è facile incorrere in problematiche di ordine muscolare. Quanto avvenuto ad Aljaz Struna, il difensore sloveno pescato circa quindici giorni fa tra gli svincolati, ne è il classico esempio: il problema accusato a Modena ha costretto Castori a sostituirlo nell'intervallo e per rivederlo in campo si calcola che debbano essere necessarie dalle tre alle quattro settimane. Di certo nei prossimi giorni ci saranno ulteriori controlli per chiarire meglio la situazione, ma per il tecnico si tratta di una tegola non da poco.

Quella di Struna non è l'unica situazione da valutare a fondo. La prima è quella relativa a Ryder Matos, che continua ad allenarsi da solo e potrebbe rientrare, nel giro di una quindicina di giorni, a Pian Di Massiano per ultimare il percorso di recupero. I tempi per il ritorno all'attività agonistica si aggirano intorno ai 30 giorni.

Si punta, per il match contro il Genoa del 17 novembre, a recuperare Cristian Dell'Orco, assente in extremis al Braglia. Il centrale sia ieri che oggi non si è visto e sta svolgendo lavoro a parte per il problema alla caviglia che lo ha messo fuori gioco sabato scorso.

Infine non preoccupano Andrea Beghetto e Marcos Curado, rimasti a casa per un lieve stato febbrile e potrebbero riaggregarsi al gruppo già entro questa settimana.

IL BOLLETTINO MEDICO

Riportiamo di seguito il comunicato della società che illustra dettagliatamente le condizioni dei calciatori in questione:

"AC Perugia Calcio comunica che:

il calciatore Aljaz Struna è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per definire il programma di recupero;

il calciatore Cristian Dell’Orco ha effettuato cure fisioterapiche e lavoro in palestra;

il calciatore Ryder Matos continua il programma specifico di recupero;

i calciatori Marcos Curado e Andrea Beghetto sono indisponibili causa sindrome influenzale".