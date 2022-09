Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - Virtus Entella

Di nuovo in campo oggi il Gubbio. Dopo la vittoria in trasferta sul campo dell'Ancona, la squadra di Braglia ospita al "Barbetti" la Virtus Entella reduce da una sconfitta nell'ultimo turno con la Carrarese. Negli eugubini non ci saranno Redolfi e Signorini, mentre gli ospiti dovrebbero schierare la coppia Faggioli-Merkaj in attacco. Ecco le probabili formazioni del match di oggi, con fischio d'inizio alle ore 17.30.

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli, Portanova, Bonini, Corsinelli, Toscano, Rosaia, Bulevardi, Arena, Spina, Vazquez. Allenatore: Braglia

VIRTUS ENTELLA: De Lucia, Zappella, Sadiki, Chiosa, Favale, Tascone, Paolucci, Rada, Clemenza, Merkaj, Faggioli. Allenatore: Volpe

ARBITRO: Luongo di Napoli