Lega Pro, il Gubbio vince ancora: 1-0 ad Ancona

ANCONA: Perucchini, Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina, Paolucci (Prezioso), Gatto (D’Eramo, Pecci), Simonetti Mattioli), Moretti, Spagnoli, Di Massimo (Lombardi). Allenatore: Colavitto

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Portanova, Bonini, Rosaia (Morelli), Toscano (Di Stefano), Arena, Bulevardi (Vitale), Spina (Francofonte), Vazquez (Artistico). Allenatore: Braglia

ARBITRO: Andreano di Prato

RETI: 43’ st Di Stefano

Vince ancora il Gubbio, espugnando di misura Ancona grazie al gol nel finale di gara firmato da Di Stefano. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Redolfi, la squadra di Braglia è riuscita a portare a casa i tre punti, piazzandosi ancora seconda in classifica insieme al Siena e alle spalle della Carrarese. Nel primo tempo, Redolfi dopo venti minuti viene espulso da Andreano per un intervento da ultimo uomo su Simonetti, lanciato a porta verso Di Gennaro. Il Gubbio tiene botta anche nella ripresa, fino a quando Di Stefano (subentrato dalla panchina) negli ultimi due minuti di partita trova il guizzo partita. Finisce 1-0 per gli eugubini.