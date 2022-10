Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - Rimini

Dopo il blitz in casa della Carrarese e il primo posto agganciato in classifica, riprende al "Barbetti" il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. La squadra di mister Braglia affronterà nel pomeriggio (fischio d'inizio ore 17.30) il Rimini, a quota dieci punti in campionato. Davanti, spazio ancora per Mbakogu, con Vazquez sulla trequarti insieme a Spina e Arena. Signorini con Redolfi, invece, formerà la coppia di centrali difensivi. Tridente offensivo per la squadra di mister Gaburro con Gabbianelli, Vano e Santini. Ecco le probabili formazioni di oggi.

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini, Rosaia, Toscano, Arena, Vazuqez, Spina, Mbakogu. Allenatore: Braglia

RIMINI: Zaccagno, Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini, Tonelli, Del Carro, Pasa, Gabbianelli, Vano, Santini. Allenatore: Gaburro

ARBITRO: Scatena di Avezzano