Lega Pro: 2-0 del Gubbio alla Carrarese e primo posto nel girone B

CARRARESE: Satalino; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini (Frey), Andreoli (Bozhanaj), Pasciuti, Schiavi, Cicconi; Capello, Giannetti (D'Auria). Allenatore: Dal Canto

GUBBIO: Di Gennaro; Morelli, Portanova (Signorini), Redolfi, Bonini; Rosaia (Bulevardi), Toscano; Arena, Vazquez (Corsinelli), Spina; Mbakogu (Artistico). Allenatore: Braglia

RETI: 11' pt (rig.) Vazquez, 44' st Arena

NOTE: Espulso Bozhanaj

Prova di forza ed esame superato per il Gubbio. La squadra di Braglia espugna per 2-0 lo "Stadio dei Marmi" e agguanta il Siena in cima al girone B di Lega Pro. I rossoblù, con un gol per tempo, hanno avuto la meglio della Carrarese nel big match di giornata. Dopo dieci minuti, fallo di mano in area di Cicconi, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Vazuqez spiazza Satalino per il primo vantaggio ospite. La Carrarese ci prova ma è Mbakogu, lanciato dal primo minuto da Braglia, ad avere la palla del raddoppio, Satalino devia. Nella ripresa, ancora Satalino si esalta su Mbakogu, mentre Bozhanaj viene espulso durante una ripartenza pericolosa dei rossoblù. Nel finale, raddoppio e partita chiusa dal gol di Arena. Gubbio primo in classifica a quota quattordici punti.