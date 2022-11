Lega Pro: il Gubbio ospita la Recanatese per tornare a correre

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Gubbio

Il Gubbio ospita al "Barbetti" la Recanatese nel tentativo di riprendere a correre nelle zone alte del girone B di Lega Pro dopo lo stop della scorsa settimana nel big match in casa del Cesena. Fischio d'inizio a mezzogiorno, con i rossoblù che saranno guidati in attacco dal tandem Mbakogu-Arena. Per gli ospiti, Sbaffo a trascinare i suoi nel reparto offensivo. Dirige l'incontro l'arbitro Frascaro della sezione di Firenze. Ecco le probabili formazioni di oggi.

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Portanova, Redolfi, Bonini, Toscano, Bontà, Bulevardi, Arena, Mbakogu, Spina. Allenatore: Braglia

RECANATESE: Fallani, Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli, Raparo, Morrone, Ferretti, Carpani, Senigagliesi, Sbaffo. Allenatore: Pagliari

ARBITRO: Frascaro di Firenze