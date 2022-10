Lega Pro: il Gubbio espugna Olbia e si tiene la vetta del girone B

OLBIA: Gelmi, Gabrieli (Boganini), Brignani, Travaglini, Fabbri, Renault (Occhioni), Incerti (Emerson), La Rosa (Babbi), Sueva (Konig), Ragatzu, Contini. Allenatore: Occhiuzzi

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Signorini, Bonini, Redolfi (Portanova), Spina (Morelli), Rosaia, Toscano, Arena (Vitale), Mbakogu (Bontà), Vazquez (Artistico). Allenatore: Braglia

ARBITRO: Virgilio di Trapani

RETI: 6' pt e 33' pt Arena, 41' pt Spina, 45' pt Contini

Il Gubbio infila la terza vittoria consecutiva in campionato espugnando Olbia con un netto 3-1. In casa della penultima in classifica, i rossoblù non hanno fallito l'appuntamento chiudendo già la contesa nella prima frazione di gara e continuando anche questa settimana e condividere il primato nel girone B insieme alla Virtus Entella, con entrambe le formazioni a quota ventitre punti in undici partite disputate. Mattatore di giornata Arena, che griffa nel primo tempo una doppietta personale (calcio di punizione impeccabile e conclusione ravvicinata) prima del tris calato da Spina. L'Olbia batte un colpo e Contini di testa accorcia le distanze prima dell'intervallo. Nella ripresa, girandola di cambi operata da entrambi gli allenatori con Di Gennaro lesto a respingere un tiro pericoloso di Ragatzu. Fischio finale, 3-1 del Gubbio sull'Olbia e primo posto confermato anche questa settimana.