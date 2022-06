Eccellenza: Vicarelli nuovo allenatore del Lama

Sarà Guido Vicarelli il nuovo allenatore del Lama. Dopo il divorzio con mister Santececca, la società bianconera ha comunicato la nuova guida della prima squadra nella prossima stagione. Dopo tre anni, Vicarelli torna dunque sulla panchina del Lama.

"La società bianconera si è riunita nelle ultime ore per nominare il nuovo tecnico. Il tecnico, che vinse i playoff nel 2019, culminati poi con gli spareggi nazionali, farà ritorno sulla panchina lamarina dopo tre anni. Vicarelli si metterà al lavoro, con il confermato ds Volpi, per la costruzione della squadra già dai prossimi giorni. Bentornato mister e in bocca al lupo per questa nuova avventura".