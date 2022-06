Eccellenza: Bruschi al Lama

Primo colpo di mercato del Lama. Dal Trestina è arrivato il centrocampista Christian Bruschi, classe '99, ex tra gli altri del Tiferno. Bruschi, dopo diverse stagioni in Serie D, torna dunque in Eccellenza, categoria vinta proprio con il Tiferno.

"Primo grande colpo di mercato per il club di via degli atleti - si legge nella nota-. Christian Bruschi, classe ‘99 centrocampista, noto ai calciofili valtiberini per aver militato in molte delle società locali. Un caloroso benvenuto a Christian e un grande in bocca al lupo".