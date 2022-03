Di nuovo in campo oggi Eccellenza e Promozione

Di nuovo in campo oggi i campionati dilettantistici. Eccellenza e Promozioni riprendono con tre anticipi nel pomeriggio. In Eccellenza, spazio alla sfida tra Bastia e Lama, con i padroni di casa in cerca di punti salvezza e mister Santececca al debutto sulla panchina degli ospiti dopo l'esonero di Farsi. In Promozione, nel girone A scontro diretto nelle zone calde di classifica tra Tiberis Macchie e San Marco Juventina, mentre nel girone B il Campitello riceve in casa l'Athletic Club Bastia. Ecco gli anticipi in programma.

ECCELLENZA: Bastia - Lama

PROMOZIONE:

girone A: Tiberis Macchie - San Marco Juventina

girone B: Campitello - Athletic Club Bastia