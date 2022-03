Eccellenza: il Lama esonera mister Farsi

Salta una panchina nel campionato di Eccellenza. Il Lama, dopo la sconfitta interna contro la Ducato Spoleto, ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra mister Farsi. Il Lama si trova secondo in classifica a nove punti di distacco dalla capolista Orvietana. Dai primi rumor, in pole per il dopo Farsi ci sarebbe Massimiliano Santececca, ex Tiferno già al Lama dal 2009 al 2011, ma nel comunicato si legge che la società diramerà la decisione solo nelle prossime ore.

Questo il comunicato sull'esonero: "La società Gs Lama Calcio, comunica di aver sollevato Francesco Farsi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società, ringraziandolo per l’operato svolto con professionalità e serietà, augura al mister le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del sostituto".