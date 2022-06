Calcio serie B, Alvini resta al Perugia? La Cremonese sembra virare sul altri profili....

Sembrava tutto indirizzato, invece lo stallo è destinato a permanere, almeno per le prossime ore. Massimiliano Alvini era la prima scelta della Cremonese, formazione che si accinge a disputare il campionato di serie A dopo ben 26 anni di latitanza, invece la separazione tra l'Empoli ed Aurelio Andreazzoli, ufficializzata proprio pochi minuti fa, rischia seriamente di sparigliare le carte.

Il club grigiorosso, che sembrava puntare deciso sul tecnico di Fucecchio - scrive il portale cremonasport.it - avrebbe deciso di tergiversare e virare su altri profili. La ragione principale è la seguente: le difficoltà o la renitenza del Perugia (dipende dai punti di vista) a liberlarlo (malgrado la sua volontà di sposare il progetto grigiorosso) visto il contratto fino al 2024 firmato un paio di mesi fa.

La situazione dunque rischia di farsi ancora più ingarbugliata, con le quotazioni di una permanenza di Alvini che appaiono in rialzo. Una cosa è certa: il pallino del gioco in mano ce lo ha la Cremonese, spiazzata dall'addio di Pecchia e desiderosa di ponderare al meglio tutte le mosse. Anche se, come già illustrato in precedenza, questo silenzio non aiuta a fare chiarezza. I vari Longo e Diana, designati come possibili successori, sono costretti giocoforza ad attendere...