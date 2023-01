Serie B Basket femminile, la Sisas Pallacanestro Perugia fa suo il derby con l'Azzurra Orvieto

Un derby per ripartire.. alla grande. La Sisas Pallacanestro Perugia cancella in un colpo solo le ultime due sconfitte e scala la classifica del Campionato di Serie B di basket femminile.

Lo fa superando, con un netto 58-28, l’Azzurra Orvieto in una gara senza storia che ha visto le biancorosse condurre fin dalle prime battute nonostante le assenze rispetto alla gara di andata di Piedel, approdata a Vigarano, Sartor e Bravo infortunate e con Cragnolino a mezzo servizio.

La partita - Che sarà un sabato in discesa lo si capisce dal canestro da tre di Aquinardi in avvio. La Pallacanestro Perugia parte forte e chiude il primo quarto sul 21-13.

Al termine del primo tempo il parziale è di 32-18 ma le biancorosse sono in assoluto controllo, trascinate da una straordinaria Margherita Cardinali.

Il capitano, richiamato in fretta e furia dalla società dopo i tanti infortuni delle ultime settimane, ha fatto il suo ritorno in campo, seppure a mezzo servizio. Ma basta eccome. Non solo per gli 11 punti a referto ma per il carattere e la determinazione trasmesse alle compagne.

Nel finale Coach Posti dà spazio all’intero roster chiudendo il referto sul 58-28. Il miglior viatico in vista del big match di sabato prossimo quando la Pallacanestro Perugia sarà di scena a Senigallia alle 21 contro la prima della classe.

Il tabellino di PALLACANESTRO PERUGIA-AZZURRA ORVIETO 58-28



Sisas Pallacanestro Perugia: Olajide 14, Cernicchi I. 2, Soli, Nanà, Ricci 4, Stefanelli, Aquinardi 10, Cragnolino 7, Starace 2, Cardinali 11, Manganello 2, Vescovi 6. All. Posti, ass. Bencivenga.

Azzurra Orvieto: Pieri, Grilli 4, Coppolino, D’Arata , Speziali, Firrito 15, Borissova 6, Basili, Sarachino 3 , Giovannini. All. Pescina