Perugia cala il tris: terza vittoria consecutiva in un derby

La Sisas Pallacanestro Perugia cala il tris. Terzo derby su tre vinto dalle biancorosse che, dopo Terni e Umbertide, superano anche Orvieto in una gara senza storia.

Vittoria che vale doppio considerando l’assenza di due big come Soli e Aquinardi. Cragnolino e compagne guidano a punteggio pieno il campionato di serie B confermando la loro forza partita dopo partita. Anche contro Orvieto le biancorosse non vanno mai sotto conducendo la gara fin dalle prime battute.

Una super Beatrice Olajide prende subito per mano le sue compagne firmando i primi due canestri che fissano il 4-0 iniziale. Il primo quarto si chiude sul 15-11 e, all’inizio del secondo quarto, Vescovi riapre la serie che porta, tutto d’un fiato, al 23-11.

Gioco fermo per 5 minuti per un infortunio a Grilli, costretta a lasciare il campo, portata in panchina da una Olajide tutto fare. La Pallacanestro Perugia, con il passare dei minuti, dilaga e si va all’intervallo sul 46-15.

Anche negli ultimi due quarti la storia non cambia. Il duo Bencivenga-Nicolini concede minuti a tutte: finisce 85-43 e la testa è già alla trasferta di domenica prossima a Civitanova.

Il tabellino

PALLACANESTRO PERUGIA: Parolai 12, Olajide 13, Riccioni 6, Cernicchi 6, Pollini 9, Aquinardi, Bartholomew 17, Cragnolino 4, Manganello 12, Vescovi 6. All. Bencivenga, ass. Nicolini.

AZZURRA ORVIETO: Klimas 3, Grilli 4, Coppolino 5, Quaresima 8, Schembari 15, Firrito 2, Basili 4, Sarachino 2, Gulino. All.: Tringali.