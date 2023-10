Serie B femminile, buona la prima per la Pallacanestro Perugia: il derby con la Pink Terni è suo

Buona la prima per la Pallacanestro Perugia che inizia la stagione con il piede giusto battendo 53-39 Terni in un derby senza storia. Buona la prima in un PalaPellini che ha sostenuto le biancorosse fin dalle primissime battute. Non a caso Soli e compagne iniziano con il piede sul gas.

A firmare i primi due punti della stagione, con due liberi, è Francesca Aquinardi. Le biancorosse si portano subito sul 9-0 con Terni che accusa il colpo. Il primo quarto si chiude sul 16-8 e si va all’intervallo sul 29-19. Perugia difende con ordine e il terzo quarto va in archivio sul 45-32. Ultimo quarto sul velluto per le padrone di casa che contengono l’ultimo assalto di Terni e chiudono sul 53-39.

Soddisfatto coach Francesco Posti, ai box per un infortunio al malleolo. “Prima di tutto voglio ringraziare Antonio Bencivenga per il gran lavoro fatto in questo precampionato. Siamo partiti con il piede giusto? Sì – sorride – guardando con le stampelle è proprio il caso di dirlo. Abbiamo fatto degli innesti e non era facile far integrare subito le nuove. Invece l’abbiamo fatto bene. Dobbiamo migliorare in attacco e la partita di oggi lo dimostra ma, allo stesso tempo, sono convinto che, difendendo così, possiamo andare lontano. I campionati si vincono con la difesa...”.

Prossimo appuntamento domenica prossima per un altro derby che vedrà la Pallacanestro Perugia di scena ad Umbertide, alle 18,30, contro Umbertide. Per Terni l’occasione per il riscatto sarà la sfida interna con Civitanova, in programma sabato prossimo, alle 21.

Il tabellino

Pallacanestro Perugia: Bartholomew 12, Parolai 5, Olajide 7, Riccioni, Soli, Cernicchi, Pollini 7, Aquinardi 5, Cragnolino 11, Abelli ne, Manganello, Vescovi 6. All.: Bencivenga, ass. Nicolini.

Pink Terni: Testasecca 2, Gadeyne, Giogli, Etefia, Falbo, Maglio, Vapne, Berardi 9, Samoylich 2, Margaritelli 12, Fausti 7, Paluello 7. All.: Piermarini, ass. Bimbo.

Arbitri: Piancatelli-Pepe.

Parziali: 16-8, 29-19, 45-32, 53-39.