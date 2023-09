Spello, si mette alla guida ubriaco: denuncia e patente ritirata per un 71enne

Gli agenti della Polizia stradale hanno fermato a Spello un uomo alla guida di un grosso fuoristrada avendolo visto procedere con andatura incerta, spostandosi da un lato all'altro della corsia.

L'uomo, un italiano di 71 anni, ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol. Per questo motivo, gli operatori hanno deciso di sottoporlo alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo, con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente, per la quale è prevista la sospensione da 6 mesi ad 1 anno.