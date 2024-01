Acquapark e Spa, nasce un nuovo modo di campeggiare al Trasimeno

È stato illustrato dall’imprenditore Loek Van De Loo, proprietario del Trasimeno Glamping Resort, il progetto di ristrutturazione del camping di Sant’Arcangelo, già villaggio Italgest, nel corso di un'assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale di Magione.

La struttura turistica entra così a far parte del marchio italo-olandese “Vacanze col cuore”, azienda leader nel settore del turismo open air guidata dalla Van De Loo-Scalvini che conta strutture in Italia e all’estero.

“Questo tipo di vacanze – ha fatto sapere l’imprenditore – è lontana dalla concezione classica di vacanza in campeggio. Le nostre strutture offrono la possibilità di un soggiorno adatto a tutti in completa immersione nella natura, con ristoranti interni in grado di offrire ottimo cibo e poi divertimenti ben inseriti nel contesto come l’acquapark o spa”

L’intervento di Loek Van De Loo è stato preceduto dalla presentazione del sindaco Giacomo Chiodini che nel riaffermare la grande opportunità che questo progetto rappresenta per Sant'Arcangelo ha illustrato, con numerose slide, le criticità, ma anche le possibili soluzioni di sviluppo e rilancio di una delle più affascinanti località rivierasche del Trasimeno. Era presente la consigliera comunale della frazione Vanessa Stortini.