Castiglione del Lago, mobilità serale e notturna gratuita tutti i venerdì e i sabati estivi: in traghetto anche alla Polvese

Da sabato 1° luglio sono potenziati i trasporti pubblici a Castiglione con un servizio che si consolida e uno nuovissimo e gratuito.

Il primo è il traghetto gestito da Busitalia che collega Castiglione del Lago a Isola Polvese e che sarà in vigore fino al 27 agosto due giorni alla settimana, il giovedì e il sabato.

Il secondo è il nuovo servizio di trasporto serale e notturno a Castiglione del Lago, per una alla mobilità sicura e sostenibile per l’ambiente, pensato con e per i giovani ma utilizzabile gratuitamente da tutti, che collegherà tutte le frazioni del territorio comunale. Con lo slogan “Con il bus l’estate non tramonta mai” il Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con Tiemme s.p.a., che gestisce i servizi scolastici, ha deciso l’attivazione di un servizio serale e notturno gratuito con la messa in funzione di 3 pullman navetta per 4 linee con orario dalle 21 alle 3:30 nelle serate di venerdì e sabato dei mesi di luglio e agosto 2023, oltre alla serata del 14 agosto, con il quale collegare l’intero territorio comunale tra frazioni e frazioni e tra queste ed il capoluogo.

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro percorsi così articolati: Linea 1 Petrignano, Pozzuolo, Piana, Badiaccia, Castiglione del Lago e ritorno; Linea 2 Castiglione del Lago, Soccorso, Vitellino, Castiglione del Lago e ritorno; Linea 3 Villastrada, Vaiano, Gioiella, Porto (a chiamata), Castiglione del Lago e ritorno: Linea 4 Carraia, Panicarola, Macchie, Pineta, Sanfatucchio, Colonnetta, Pucciarelli, Castiglione del Lago e ritorno.

La linea di traghetti estivi fra Castiglione del Lago e Isola Polvese, gestita da Busitalia, avrà 4 partenze da Castiglione, alle 9:20, alle 11:35, alle 15:10 e alle 17:45; il ritorno partirà da Isola Polvese alle 10:25, 12:40, 16:40 e 18:50. Il costo del biglietto è di euro 5,40 per una tratta e di 10 euro andata e ritorno. È possibile portare in traghetto una bicicletta al prezzo giornaliero di euro 2,20 in qualsiasi tratta.

L’attività di noleggio con conducente verrà svolta dall’azienda Tiemme Toscana Mobilità Spa che presenta i requisiti di capacità tecnica e professionale adeguati al servizio richiesto e verrà articolato con la messa in funzione di tre automezzi, in considerazione delle caratteristiche viarie del territorio comunale e delle distanze tra le frazioni e il capoluogo. Le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri verranno individuate in tutte le frazioni del Comune, con orario definito sia all’andata che al ritorno; l’attivazione del servizio può essere effettuata tramite prenotazione telefonica, obbligatoria per i residenti di Porto, al numero verde 800.922.984 (per chiamate da rete fissa) oppure al numero verde 199.168.182 (da cellulare).