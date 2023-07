Busitalia: 71 nuovi autobus per l’Umbria per un trasporto pubblico efficiente, ecosostenibile, confortevole e accessibile

Settantuno nuovi autobus per l’Umbria, 34 bus urbani e 37 extraurbani, per un investimento di oltre 14 milioni di euro per una mobilità sempre più sostenibile. I nuovi mezzi faranno servizio nelle tratte urbane di Foligno, Campello sul Clitunno, Montefalco, Nocera Umbra, Norcia, Spello, Spoleto, Trevi, e in quelle extraurbane delle province di Perugia e Terni.

Sono stati presentati oggi a Palazzo Trinci a Foligno i 71 nuovi autobus che Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, ha predisposto per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano della Regione Umbria per una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e moderna. Al termine della conferenza stampa si è tenuto il taglio del nastro e la benedizione da parte di monsignor Giovanni Nizzi, vicario generale della diocesi di Foligno, dei cinque bus presenti in piazza delle Repubblica. All’evento di presentazione hanno partecipato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, l’amministratore delegato e direttore generale di Busitalia, Stefano Bonora e il direttore operativo di Busitalia, Alessio Cinfrignini.

La nuova flotta di autobus si compone di cinque diverse tipologie di mezzi caratterizzati da basso impatto ambientale e standard elevati in termini di sicurezza, comfort ed accessibilità. I servizi urbani saranno supportati da 26 autobus Citaro K CHY, in grado di accogliere fino a 82 passeggeri, così come da 8 Sprinter City 45K, con una capacità di 27 passeggeri, perfetti per servire i centri più piccoli.

Per quanto riguarda i mezzi extraurbani, la flotta si arricchisce di 16 Crossway da 10 metri con 65 posti a sedere, 13 Crossway da 12 metri con 74 posti a sedere e 8 autobus Otokar con 51 posti a sedere, particolarmente adatti alle strade di dimensioni ridotte. Tutti gli autobus sono di nuova generazione classe Euro 6 a ridotte emissioni inquinanti e garantiscono un viaggio confortevole e sicuro per tutti i passeggeri.

Una caratteristica distintiva dei nuovi bus è l'implementazione di un sistema di video sorveglianza a bordo, a tutela della sicurezza dei viaggiatori e del personale, e l'inclusione di sistemi di accessibilità per passeggeri con ridotte capacità motorie: una pedana manuale per i mezzi urbani ed un elevatore per i mezzi extraurbani.

Molto significativa è la presenza di 26 autobus a motorizzazione ibrida (diesel-elettrica) Citaro K CHY, dotati di motore elettrico e supercapacitori, che consentono di accumulare energia durante la marcia del mezzo e di rilasciarla in combinazione con il motore endotermico. Ciò permette ai veicoli di viaggiare costantemente in condizioni di massima efficienza, abbattendo le emissioni di CO2 stimata al 12% rispetto ai corrispondenti modelli diesel Euro 6. Il 53% di autobus in servizio risulta rinnovato con motorizzazione Euro 6.