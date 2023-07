Trasporto pubblico, accordo tra Comune e Busitalia: collegamenti potenziati a Gubbio

Verrà incrementato il servizio di navetta urbana gratuita di Busitalia che collega i punti strategici della città di Gubbio. La collaborazione tra Busitalia e il Comune ha reso possibile questa iniziativa mirata a ridurre l'utilizzo del mezzo privato nel centro storico e a salvaguardare il patrimonio storico-architettonico della città dei Ceri.

Il servizio navetta verrà intensificato dal 21 al 23 luglio con corse dalle 10 alle 20, dal 27 al 29 luglio dalle 10 alle 24, il 30 luglio fino alle 20.

Il servizio avrà una frequenza di 20 minuti grazie all'utilizzo di un moderno autobus urbano Citaro Hybrid che ha una capienza di 84 posti e uno spazio dedicato ai passeggeri a mobilità ridotta, garantendo così un'opportunità di trasporto accessibile e inclusiva per tutti i cittadini.

PERCORSO DEL SERVIZIO

Dal 21 al 23 luglio il percorso si snoda da piazza 40 Martiri, Via B. Buozzi, Via B. Ubaldi, Via L. Da Vinci, Ist. Tec. Ind. Gubbio, Viale Paruccini, Via Beniamino Ubaldi, Via Perugina, Via Frate Lupo, Viale della Vittorina, Viale Della Rimembranza, Piazza 40 Martiri.

Dal 27 al 30 luglio il percorso comprende Via Teatro Romano – Via Paruccini – Viale L. da Vinci – Via Bottagnone – Viale Paruccini - Via B. Ubaldi – Via Perugina direzione Sud – Via Frate Lupo - Via della Vittorina - Viale della Rimembranza - Fermata zona Porta Vittoria - Via Teatro Romano.