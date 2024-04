Trasimeno in rete, il successo del Portale terre del Perugino

Il recente incontro al Museo della pesca e del Trasimeno di San Feliciano, Magione, ha segnato un anno di successi dal lancio del portale Terre del Perugino - Trasimeno Musei, evidenziando l’unità nelle progettazioni e la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti dai comuni del territorio.

Magione, Città della Pieve, Corciano, Paciano, Panicale, Piegaro hanno collaborato coprendo un’area di 55.000 abitanti e 128 km quadrati, con trenta strutture collegate tra musei, teatri, biblioteche, spazi espositivi e siti archeologici, gestite centralmente, per un valore di oltre due milioni di euro.

Questa rete ha creato un brand unificato per il territorio, accessibile tramite un biglietto unico per i turisti, ha portato a un significativo aumento delle presenze, con un incremento che sfiora il 20% in soli dodici mesi.

L’incontro ha permesso di valutare il modello gestionale, le attività svolte e le buone pratiche promosse, soprattutto in termini di promozione e comunicazione. Si è discusso anche delle future strategie, come il rafforzamento della commercializzazione dei pacchetti turistici e l’adattamento delle offerte ai diversi target di pubblico, oltre all’integrazione con esperienze e turismo lento.

Per i comuni legati a Perugino, l’evento ha offerto l’opportunità di valorizzare le opere locali in occasione del quinto centenario dalla nascita dell’artista, mentre per Paciano e Piegaro, il biglietto unico ha portato vantaggi significativi, nonostante la loro dimensione ridotta.

Dunque un grande successo per il modello gestionale innovativo che rappresenta un esempio di come la collaborazione e l’integrazione possano valorizzare il patrimonio culturale e stimolare l’economia locale.