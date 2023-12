Marcellano, dopo tre anni di stop torna la magia del presepe vivente

Torna dopo tre anni di stop il presepe vivente di Marcellano. L'annuncio di Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo: "È con grande gioia che mi trovo ad annunciare la ripartenza del presepe vivente di Marcellano dopo 3 anni di interruzione. Questo evento speciale e unico nel suo genere è un ritorno molto atteso che unisce la nostra comunità e offre la magica rappresentazione della natività di Gesù nel borgo incantato di Marcellano" scrive il primo cittadino sui social.

"Il presepe di Marcellano è uno dei più antichi, longevi e ammirati dell'Umbria e non solo. La sua rinascita è un grande segnale di speranza e appartenenza per il nostro territorio - prosegue il messaggio - A tal proposito desidero rivolgere un grande e affettuoso grazie a tutti coloro che si prodigheranno per questo stupendo evento, al nuovo direttivo del Presepe, a tutti i componenti uscenti e al nuovo Presidente Massimo Biondini per il grande impegno profuso".

L'appuntamento con il presepe vivente è per il 25, 26 dicembre e poi ancora per il 1, 6 e 7 gennaio 2024 a partire dalle 15.30.

"Vi aspettiamo con entusiasmo per condividere questa esperienza unica ed emozionante - conclude il primo cittadino - A Marcellano il presepe vivente non si vede, si vive! Il presepe di Marcellano è tornato. Più bello e vivo che mai".