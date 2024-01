Dopo il taglio dei tribunali in Umbria, la situazione della gestione giustizia è peggiorata. Todi chiede 'l'Ufficio di Prossimità: ecco cosa cambierrà

Dopo i tagli degli anni passati alla Giustizia locale (tribunali e uffici dislocati sui territori) i danni provocati sono ormai sotto gli occhi di tutti: ritardi ulteriori, costi per causa maggiorati dovendo prevedere maggiori trasferte e ritiro atti giudiziari non sempre così semplice e fluido. Per arginare queste difficoltà il Ministero della Giustizia ha lanciato il progetto di Ufficio di Prossimità da realizzare in locali comunali con tanto di sostegno della Regione dell'Umbria. Un ufficio che tornerà a collegare famiglie e imprese ai Tribunali regionali e alla Procura. Una possibilità che il comune di Todi - uno dei quali maggiormente penalizzati dopo i tagli e le soppressioni - non vuole lasciarsi scappare: la Giunta ha infatti eliberato l'adesione al progetto "Ufficio di Prossimità". Nell'ufficio di prossimità sarà quindi possibile ricevere informazioni relativi ai procedimenti giudiziari personalmente senza il necessario ausilio di un avvocato, inviare e ricevere in via telematica gli atti degli uffici giudiziari, avere notizie e orientamento coordinato tra tutte le componenti interessate dalle reti di tutela.

Il Comune di Todi metterà a disposizione gli spazi e il personale già afferente al settore del Giudice di Pace, mentre spetterà alla Regione Umbria, attraverso il finanziamento del PON Governance e sulla base degli indirizzi del Ministero della Giustizia, promuovere la formazione degli operatori, allestire gli sportelli, promuovere e accompagnare operativamente l'avvio del nuovo servizio..

L''Amministrazione comunale di Todi si è impegnata per l'avvio della sperimentazione almeno un giorno alla settimana, valutando a seguire l'estensione del servizio per il raggiungimento del target medio regionale di 120 giorni di apertura all'anno. "Con l'istituzione dell'ufficio di prossimità - spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - ci proponiamo di elevare il livello dei servizi giudiziari, mitigando la riduzione derivante da scelte organizzative del passato che hanno visto privare la città della sezione distaccata del Tribunale, per il ripristino della quale resta comunque immutato l'impegno dell'Amministrazione unitamente agli altri comuni umbri interessati".

