Sul motorino senza patente, 50enne "stangato": multa oltre 8mila euro

Forse avrà pensato che a bordo di un ciclomotore sarebbe potuto passare inosservato. Invece no. Gli agenti del commissariato di Assisi lo hanno fermato per un controllo in via Francesca, scoprendo che a gennaio gli era stata revocata la patente poiché era stato trovato alla guida di un mezzo sottoposto a sequestro.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che, oltre ad essersi messo alla guida senza la patente, il ciclomotore era privo di copertura assicurativa e della prevista revisione.

Per questi motivi, dopo le attività di rito, gli agenti hanno contestato al 50enne la violazione degli articoli 116, 193, 80 e 214 del Codice della Strada per un ammontare complessivo di 8.727 euro di multa.