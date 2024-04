Sport al Centro - Trasimeno e Corciano: in corsa per il premio Comunità europea dello Sport 2026

Tre comuni umbri si uniscono in una sinergia unica per raggiungere l’obiettivo ambizioso di diventare “Comunità Europea dello Sport” per l’anno 2026. Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno, con una popolazione complessiva di circa 43mila anime, hanno presentato una candidatura congiunta, suggellando il loro impegno verso lo sport e la comunità con una richiesta formale ad Aces Europe, l’ente che premia le città europee per il loro impegno nello sport.

La candidatura, chiusa il 31 marzo, vuole promuovere, più di quanto già non sia stato fatto, lo sport come strumento di salute, benessere e coesione sociale. Questi comuni non solo vogliono valorizzare le proprie strutture sportive pubbliche, ma anche utilizzare lo sport come attrattore turistico, mettendo a frutto la bellezza naturale e il patrimonio storico e culturale della regione.

“SporT al Centro - Trasimeno e Corciano” riflette l’intento di questi comuni di lavorare insieme per dare forza alle proprie iniziative. La regione vanta tre borghi storici, riconosciuti tra i più belli d’Italia, e paesaggi collinari che si specchiano nelle acque del Lago Trasimeno, creando un contesto ideale per attività outdoor ed eventi sportivi.

Con quasi 40 associazioni sportive a Corciano, 20 a Castiglione e 15 a Passignano, il territorio ha un tessuto associativo sportivo vivace e attivo, capace di mobilitare la comunità e di promuovere lo sport a tutti i livelli. La candidatura mette in risalto non solo le infrastrutture e le associazioni, ma anche l’accessibilità del territorio, la sua storia, le tradizioni e la cultura, elementi che insieme creano un mix irresistibile per Aces Europe.

L'obiettivo di Aces Europe è promuovere lo sport tra i cittadini dell’UE, con un occhio di riguardo per bambini, anziani e disabili. La Delegazione italiana di Aces Europe, vicina ai comuni candidati, lavora incessantemente per aumentare la visibilità dei premiati e per sostenere le iniziative che promuovono lo sport come diritto di tutti.

In attesa del verdetto, i comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno rimangono uniti nell’aspirazione di diventare un faro dello sport europeo.