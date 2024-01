Spoleto, "Babbo Natale in moto" porta doni a chi ha più bisogno

Si chiama “Babbo Natale in moto” l’iniziativa che ha visto protagonista, sabato 6 gennaio, il Moto Club di Spoleto. Un tour benefico con i centauri in abbigliamento natalizio, iniziato alle 10 con il ritrovo a piazzale Roma, guidato dal presidente del Moto Club, Daniele Cesaretti e scortato dalla Polizia Locale.

L’iniziativa, che si è svolta il giorno dell’Epifania dalle 11 alle 13.30, ha permesso di donare prodotti alimentari (tra cui panettoni, torroni e olio) alla Caritas Diocesana, all’Istituto Nazareno, a Casa Marini, alle residenze Dopo di Noi e Comunità alloggio e a Casa Bianca Il Cerchio.

“È stato un gesto di grande sensibilità quello del Moto Club Spoleto, a cui ho partecipato molto volentieri condividendo l’attenzione che il presidente Cesaretti ed i soci del Club hanno voluto manifestare in questo giorno di festa – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – Un’iniziativa all’insegna della solidarietà che ha coinvolto alcuni partner che hanno aderito all’iniziativa, come Oleificio Bonoli, Eurospin, Tipografia Speedy Print e Bar Api Spoleto e che colgo l’occasione di ringraziare per il gesto e la disponibilità. Un ringraziamento va al personale della Polizia Locale e del Dipartimento dei servizi sociali”.?