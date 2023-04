Sorpresa a Fossato, i carabinieri arrivano in elicottero

Gradita sorpresa per gli studenti delle scuole medie e della V primaria di Fossato di Vico. Giovedì mattina era prevista una conferenza sulla formazione alla cultura della legalità, materia di insegnamento che da tempo l’Arma dei Carabinieri sostiene e diffonde attraverso continui incontri e conferenze con i più giovani. L’attività, organizzata dal Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Emanuele Stacchiotti, con il coordinamento della dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sigillo, Rosa Goracci, aveva come obiettivo, oltre ad argomenti di stringente attualità come ad esempio il cyberbullismo, l’educazione stradale e l’uso consapevole della rete internet, anche la scoperta dei mezzi di alcuni reparti dei Carabinieri, come l’Alfa Romeo Giulia, il più moderno e veloce veicolo in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile di Gubbio.

Improvvisamente, tra lo stupore dei circa 90 studenti e del personale docente, è apparso l’elicottero NH500 in dotazione al 16° Nucleo Elicotteri di Rieti che era in zona per un precedente servizio di cooperazione con la Compagnia Carabinieri di Gubbio. Grazie alla collaborazione e all’efficienza dell’amministrazione comunale di Fossato di Vico che ha messo immediatamente a disposizione lo stadio comunale e all’abilità del comandante del velivolo, maresciallo capo Luca Scipioni, tra l’altro di origini eugubine e con migliaia di ore di volo alle spalle, l’elicottero è atterrato proprio davanti agli alunni.

Dopo lo spegnimento del motore, un’altra sorpresa. Ai comandi, come secondo pilota, vi era il Maresciallo Ordinario Lucrezia Pisanu, prima e unica donna pilota dell’Arma dei Carabinieri, di recente assegnata all’elinucleo della città reatina. L’equipaggio, composto anche dallo specialista di volo, si è intrattenuto per circa un’ora con i ragazzi, spiegando le caratteristiche del velivolo, le peculiarità del Raggruppamento Aeromobili dei Carabinieri con relativi mezzi in dotazione e le proprie varie mansioni, tra le quali il supporto all’arma territoriale e agli altri reparti speciali.

Al contempo i ragazzi e le ragazze hanno avuto modo di ammirare da vicino un gioiello della realtà automobilistica italiana, l’Alfa Giulia con i colori dell’Arma, che ha destato non meno curiosità e domande da parte loro.

Una giornata particolare e senza dubbio indimenticabile per gli alunni e per il personale docente che, in un clima di curiosità ed allegria, ha dimostrato ancora una volta la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione e l’attenzione all’educazione dei più giovani, nonché la stretta collaborazione con le istituzioni locali.