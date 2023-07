Sisma 9 marzo, la primaria di Pierantonio resta alla Mavarelli di Umbertide

Secondo incontro tra l’amministrazione comunale, la Dirigenza scolastica ed i genitori degli alunni della primaria di Pierantonio.

Erano presenti all’incontro la vicesindaco con delega alla ricostruzione e alla scuola Annalisa Mierla, la presidente del consiglio comunale, Giovanna Monni, la dirigente dell'Istituto cvomprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, Paola Avorio, la dirigente del II circolo didattico, Silvia Reali, e la dirigente del Servizio scolastico del Comune, Alessandra Conti.

Dopo le istanze presentate nel primo incontro, l’amministrazione ha preso in considerazione varie ipotesi finalizzate al rientro in paese dei 60 alunni trasferiti nella sede di Umbertide a seguito del terremoto del 9 marzo.

Dopo un’attenta valutazione tecnica sul luogo e sulle cubature disponibili dove poter ubicare moduli abitativi adibiti ad uso scolastico, prima ipotesi vagliata, si è deciso di valutarne la fattibilità presso il parco dell’attuale Scuola dell’Infanzia, dal 29 marzo anche sede della scuola primaria. I costi per il noleggio annuale di 3 moduli, seppur gravosi ma considerati affrontabili dall’Amministrazione non hanno però trovato punto d’incontro con le scelte didattico-educative delle due dirigenze scolastiche, sia per l’isolamento che avrebbero affrontato i ragazzi all’interno dei moduli sia per la totale assenza di laboratori e aule didattiche come minimante richiesto in una Scuola di I grado.

La seconda ipotesi presa in considerazione è stata quella di separare le tre classi, lasciando la futura prima all’interno dell’attuale polo scolastico infanzia / primaria, in continuità con il grado di scuola. Secondo questa ipotesi la seconda e la terza avrebbero proseguito il percorso intrapreso lo scorso anno negli spazi Mavarelli-Pascoli di Umbertide mentre la futura prima sarebbe rimasta in paese, con la necessità di utilizzare l’unica classe/laboratorio rimasta disponibile all’interno del polo scolastico, ricavato per l’emergenza sisma. Pur con l’impegno da parte della dirigenza Avorio di adattare l’orario scolastico dei docenti ad una sede “succursale” si è ritenuto opportuno scartare anche questa ipotesi a seguito della pericolosa riduzione di spazi disponibili per infanzia e primaria e per le promiscuità tra gradi diversi che si veniva necessariamente a creare in spazi così ristretti. Anche alla luce della necessità diretta per la futura quinta primaria di un imminente ampliamento di una delle aule attualmente disponibili.

Dopo una serie di incontri effettuati con il servizio trasporti scolastici, considerando le istanze pervenute all’ente ed alla dirigente scolastica, si è dunque condivisa la decisione finale offerta ai ragazzi che si accingono a frequentare il I grado di Scuola: per il prossimo anno scolastico la scuola Mavarelli è di nuovo pronta ad accogliere tutte e tre le classi del plesso di Pierantonio, mettendo loro a disposizione aule consone al percorso intrapreso, laboratori e attività didattiche. Viene messo a disposizione gratuitamente il trasferimento in pullman dal punto di raccolta, che non sarà nella zona industriale del paese ma al cva, consentendone dunque anche il raggiungimento pedonale dal centro del paese.

L’Amministrazione ha inoltre arricchito l’offerta trasporti scolastici per tutti i gradi di scuola della frazione secondo il seguente percorso autorizzato: Palazzetto Nese-La Bruna-Pierantonio-Sant’Orfeto basso-Sant’Orfeto alto-Scuola primaria. Un operatore addetto all’assistenza scolastica accompagnerà i ragazzi del secondo grado fino al punto di raccolta. Il Comune, dal 1 al 30 agosto, riaprirà la piattaforma per le iscrizioni a mensa e trasporti per consentire agli interessati di poterne usufruire.

L’Amministrazione ha inoltre sottolineato l’impegno alla imminente restituzione della palestra alle attività sportive ed educative per il paese, rinnovando l’impegno nell’iter burocratico della ricostruzione.

Al termine dell’incontro, nel quale i genitori non hanno mancato nell’esprimere preoccupazione per il futuro e la ricostruzione dei plessi scolastici, è stata espressa piena fiducia nell’operato e l’incontro è terminato con la visita della scuola da parte dei genitori presenti, accompagnati dalla dirigente Avorio e dalle insegnanti Angeletti, Beleanzoni e Margutti.