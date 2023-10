Sicurezza, Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina rinnovano il patto contro le infiltrazioni

Sono stati rinnovati, tra il prefetto di Perugia, Armando Gradone, ed i sindaci di Umbertide, Luca Carizia, e di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, i protocolli di legalità per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Con il rinnovo dei protocolli si conferma la consolidata collaborazione tra la Prefettura e i Comuni della provincia nell’azione di prevenzione e contrasto del pericolo di penetrazione di sodalizi criminali nel tessuto economico e produttivo del territorio.

In particolare, lo strumento mira a rafforzare il presidio di legalità in settori sensibili dell’economia, come quelli degli appalti, dei contratti pubblici, del commercio, dell’urbanistica e dell’edilizia, attraverso l’impegno dei Comuni a richiedere la documentazione antimafia anche per contratti, appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie, nonché ad inserire nei bandi di gara apposite clausole che impongono alle imprese contraenti, ai subappaltatori ed ai fornitori di tutto il processo di filiera di comprovare l'iscrizione nelle white list della Prefettura.

Con la sottoscrizione del protocollo, inoltre, i Comuni si impegnano, in caso di adozione, da parte della Prefettura, di informazioni o di comunicazioni antimafia interdittive, a procedere all’immediata risoluzione di tutti i contratti e sub-contratti, ovvero alla revoca dei provvedimenti autorizzatori e concessori rilasciati.