Sicurezza stradale, duecento studenti del Mazzatinti di Gubbio in "pista"

Quasi duecento ragazzi del Polo liceale Mazzatinti di Gubbio hanno potuto vivere l’esperienza dell’Autodromo di Magione, con lezioni e focus sulla sicurezza stradale, in collaborazione con l’Automobile club di Perugia. Il tutto inserito all’interno del Pcto della scuola dedicato alla sicurezza stradale, coordinato dalla professoressa Annalisa Satiri. Ad accogliere i ragazzi il presidente dell’Aci, Ruggero Campi, la direttrice Elena Milletti, l’amministratore dell’Autodromo Roberto Papini e Fabrizio Fondacci e Giulio Valentini, il primo celebre direttore di gare nazionali e il secondo pilota in carrozzina dopo un incidente stradale.

“Una giornata di specializzazione dedicata a farvi crescere – ha detto il presidente Campi – perché l’auto regala un profondo senso di libertà, ma comporta anche responsabilità”. Dopo l’introduzione della direttrice Milletti, Papini ha restituito uno spaccato delle attività dell’Autodromo, da quelle agonistiche a quelle formative. I ragazzi hanno poi visitato la struttura e sono rimasti molto colpiti dalla realtà di Magione.

I ragazzi, all’interno del progetto scolastico, saranno impegnati in un contest social, realizzato grazie alla partnership con Satiri Auto. Sono stati infatti chiamati a realizzare contenuti social sul tema “Cosa non fare alla guida”, per dar sfogo alla fantasia e alla creatività. Le produzioni dovranno ottenere più like possibile e saranno giudicati dai ‘7 Cervelli’. Il vincitore avrà la possibilità di svolgere un corso di guida sicura all’Autodromo, offerto dalla Satiri Auto.

“La nostra scuola – ha spiegato la professoressa Satiri – ha molta sensibilità sul tema. Questo in funzione dei dati che ci dicono che i ragazzi sono tra quelli più esposti agli incidenti stradali e che, in alcuni casi, non hanno coscienza della pericolosità di alcune azioni. Come azienda Satiri abbiamo voluto dare la nostra disponibilità e il contest nasce dall’idea che ai ragazzi, in prossimità del 18esimo anno, nessuno pensa di regalare un corso di guida sicura. Invece noi vogliamo farlo, stimolando la loro creatività e facendo sì che, attraverso il loro linguaggio, possano parlare ad altri giovani. Positiva anche la contaminazione con gli imprenditori, che si sposano con la scuola per creare opportunità per i giovani”. “Un progetto positivo, calato nella realtà e sul territorio, grazie alla positiva collaborazione tra la scuola, l’imprenditoria e le strutture del territorio come l’Aci e l’Autodromo di Magione. Per questo non posso che ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò, certa che i prodotti che i nostri ragazzi creeranno, saranno in grado di raggiungere l’obiettivo”, ha detto la dirigente scolastica, Maria Marinangeli.