Tavernelle, coltiva marijuana in casa e spaccia: in manette un ventenne

I Carabinieri della Stazione di Tavernelle e Panicale hanno notato un sospetto via vai di giovani in un appartamento della frazione. Un fatto che ha determinato un appostamento per capire il motivo del tutto.

Durante il servizio i militari hanno visto l’affittuario dell’appartamento mettere sul balcone un vaso contenente una pianta di marijuana e uscire di casa.

Subito bloccato è scattata la perquisizione dell’appartamento, assieme al ragazzo, dove è stata trovata una serra artigianale, con luci ultraviolette e sistemi di irrigazione che provvedevano alla coltivazione di sei piante di marijuana.

Trovati anche un bilancino elettronico di precisione e cento grammi di hashish suddivisi in dosi, alcuni coltelli intrisi di sostanze e tutto il materiale necessario al confezionamento in dosi della droga.

Il ventenne, italiano, viene immediatamente arrestato e messo agli arresti domiciliari.