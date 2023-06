Giunge al traguardo il Festival del SOL (Sagrantino & Oil Land), primo festival diffuso del cammino in Umbria, che da marzo a giugno ha accompagnato i turisti alla scoperta lenta delle bellezze naturali e delle attrazioni culturali degli otto borghi facenti parte dell’Unione dei Comuni TOS (Terre dell’Olio e del Sagrantino). L’ottava tappa, ‘Scopriamo Montefalco attraverso San Francesco, Federico II e il Sagrantino’, è in programma sabato 24 e domenica 25 giugno, mentre il primo weekend di luglio verrà recuperata la terza, a Castel Ritaldi, inizialmente prevista a fine aprile ma rimandata per maltempo.

Montefalco, che fa parte de ‘I Borghi più belli d’Italia’, è definita la ‘ringhiera dell’Umbria’ per la sua splendida posizione panoramica, alla sommità di un colle ricoperto di viti e olivi che si erge al centro delle valli dei fiumi Clitunno, Topino e Tevere. Al via, dunque, le attività ideate e organizzate dallo studio Faro Lab Creative, in collaborazione con l’associazione Natural Slow Life, affiliata Csen Umbria, nell’ambito del progetto SOL, gestito dall’Unione dei Comuni Tos e finanziato dalla Regione Umbria a valere sull’Avviso UmbriAPERTA per la promozione turistica dei territori dell’Umbria.

Sabato 24 alle 17 l’appuntamento è in Piazza del Comune per il Kids Urban Trek ‘Sulle tracce di Federico II’, un percorso interattivo dedicato ai bambini tra storia, fiabe e giochi, alla scoperta dei luoghi che raccontano le avventure nel borgo di questo grande personaggio, che amava i falchi tanto da farne suoi inseparabili compagni nei momenti di svago.

Domenica 25 giugno il ritrovo è alle 9 sempre in piazza del Comune per l’inedito Hiking, camminata ‘appassolento’ ‘Sulle tracce di san Francesco a Montefalco’. Un percorso ad anello dentro e fuori le mura del borgo che ci porterà a scoprire dei punti particolarmente suggestivi e carichi di storia, attraversando una natura rigogliosa e regalando scorci inusuali.

Alle 17, poi, largo al Kids Natural Trek ‘A spasso con Chicchino tra i vigneti’. La partenza è sempre dalla Piazza del Comune per partecipare ad una entusiasmante avventura per bambini all’interno del vigneto della Cantina Pardi, poco fuori le mura del Borgo.

Le attività sono gratuite e su prenotazione, che può essere effettuata scrivendo una e-mail all’indirizzo ilcamminodelsol.umbria@gmail. com o naturalslowlife21@gmail.com, oppure ancora chiamando il numero 351.5431631 (anche WhatsApp).