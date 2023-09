Rubinetti a secco a Panicale, lavori in corso per la manutenzione straordinaria

Rubinetti a secco a Panicale per i lavori alla rete idrica ch. Umbra Acque eseguirà l'11 settembre. Dalle 8 alle 11 l'erogazione dell'acqua sarà interrotta per eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria. Le zone interessate dallo stop sono via delle Querce; via degli Olivi; via Aldo Moro; via Vieniche; largo Quartilio Fratini.