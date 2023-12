Assisi, fiamme avvolgono una rimessa e minacciano le abitazioni vicine

I Vigili dle fuoco di Assisi sono intervenuti ieri sera a tordibetto, in via Bastia, per un incendio che ha interessato una rimessa.

Sul posto oltre alla squadra di Assisi anche la prima della centrale di Perugia con autoscala e autobotte.

La rimessa si trova vicino ad alcune abitazioni e i Vigili del fuoco hanno lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.