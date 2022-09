Passignano sul Trasimeno, i fondi dei ristori Covid-19 usati per ridurre la Tari alle utenze non domestiche

L'amministrazione comunale di Passignano sul Trasimeno ha deciso di destinare le somme residuali dei ristori Covid-19 per la riduzione della Tari per le utenze non domestiche.

In particolare il provvedimento si riferisce al periodo di durata dello stato di emergenza (cessato il 31 marzo 2022) e prevede l’abbattimento del 35% della parte variabile della tariffa.

Al fine di agevolare le aziende e ridurre gli adempimenti a carico degli utenti, l’Amministrazione comunale ha eliminato il criterio della presentazione della domanda, procedendo direttamente d’ufficio ai ricalcoli e all’invio sostitutivo della rata a conguaglio che scadrà il prossimo 2 dicembre 2022.

Il criterio del ricalcolo d’ufficio permetterà di allargare la platea dei possibili beneficiari, raggiungendo tutte le attività produttive interessate e di utilizzare completamente i fondi a disposizione.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi: 0758298007; 0758298008.

L’orario di apertura al pubblico è il seguente: lunedì – martedì – venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.