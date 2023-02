Prende una camera in albergo a Foligno, ma è ricercato: rintracciato ed espulso

Prende alloggio in una struttura ricettiva di Foligno, ma è ricercato in tutta Italia, così scatta l'allerta in Questura.

Gli agenti del Commissariato di Foligno sono intervenuti presso una struttura alberghiera della città dove, attraverso il sistema informatico che si occupa del monitoraggio degli alloggiati, era emersa la presenza di un uomo gravato da alcuni provvedimenti di rintraccio.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato l’uomo all’interno di una camera dell’hotel intento a dormire. Quest’ultimo è stato identificato come un albanese di 31 anni, con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato e terminati tutti gli accertamenti del caso, gli agenti hanno provveduto a notificare al 31enne i provvedimenti a suo carico, tra cui un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, in quanto risultava irregolare.

Successivamente, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per il suo allontanamento.