Assisi, celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco: arrivano i fondi per il restauro delle mura del Sacro Convento

Assisi è un gioiello appartenente non solo al territorio umbro ma all’intera comunità mondiale. Un luogo pregno di spiritualità e arte, una culla di pace e fratellanza.

Per questo motivo, e con tanta emozione, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha fatto sapere che in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, oltre alle tantissime celebrazioni in programma, arriveranno fondi destinati alla Basilica di Assisi.

Questo grazie alla a firma del Decreto, da parte del Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, che prevede il trasferimento delle risorse per il restauro delle mura esterne del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi.

Il finanziamento iniziale di 300 mila euro, deliberato dalla Cabina di coordinamento, rappresenta il 20% dei 1,5 milioni di euro destinati al progetto. Complessivamente, le risorse previste in base dell'Ordinanza 128 per gli edifici di culto in vista delle celebrazioni del 2026 sono pari a 11,8 milioni di euro.

Oltre alle mura esterne del Sacro Convento, gli interventi interessano il Comune di Assisi, in particolare la Basilica di Santa Maria degli Angeli e il Santuario di Rivotorto, e altre località umbre dove sono presenti edifici legati a San francesco.

“Il restauro delle mura della Basilica, che racchiudono il cuore della Comunità Francescana, è il miglior viatico per l’attuazione degli interventi che verranno realizzati in Umbria da qui al 2026 per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. – ha spiegato Donatella Tesei - Gli interventi in programma consentiranno di promuovere ulteriormente i luoghi legati alla spiritualità e cultura francescana, con ricadute importanti su tutto il territorio umbro, costituiranno inoltre un volano importante per la rivitalizzazione e la promozione delle zone colpite dal sisma” ha concluso la presidente.