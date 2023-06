Ospedalicchio, rapinatore solitario assalta l'ufficio postale e fugge con 400 euro

Rapinatore solitario entra all'ufficio postale di Ospedalicchio di Bastia Umbra e porta via 400 euro. Il colpo è stato effettuato oggi da parte di una persona, armata di pistola e con il volto coperto che è entrato nella filiale delle Poste e ha minacciato i dipendenti con la pistola, chiedendo 400 euro in contanti, non tutto quanto c'era in cassa.

Gli impiegati hanno consegnato quanto richiesto e l'uomo se n'è andato a bordo di un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Assisi e della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra. Si stanno sentendo i testimoni e visionando i filmati di sorveglianza per individuare l'autore della rapina.