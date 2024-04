Va a raccoglie asparagi e scivola nel Tescio, soccorso e portato in ospedale

È scivolato mentre cercava gli asparagi ed è finito nel fiume Tescio. È stato salvato dai soccorritori del Sasu che lo hanno recuperato dalle acque dopo averlo raggiunto e assicurato alla barella, poi issata dall’elicottero Nibbio. Con il supporto del personale del 118, il ferito è stato trasportato in ospedale, a Perugia, per essere curato. L'incidente è avvenuto nei pressi di Assisi.

È l’ultimo, in ordine di tempo, degli interventi messi in atto dal Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria in questi giorni. Sabato, per esempio, è stato soccorso un escursionista colto da malore nel parco della Cascata delle Marmore. Mentre domenica, le squadre del Sasu sono state attivate a Norcia per un grave incidente occorso ai danni di un motociclista che, dopo un violento impatto è caduto lungo una scarpata. Date le gravi condizioni, è stato necessario l’intervento di Nibbio 01 che, giunto sul posto, ha sbarcato l’equipe costituita da medico anestesista rianimatore, infermiere specialista e tecnico di elisoccorso, che ha prestato le prime cure ed ha garantito il trasporto del paziente presso l’ospedale di Perugia.