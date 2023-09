Rigenerazione dei borghi: proseguono i lavori della nuova scuola di Gualdo Cattaneo

Procedono spediti i lavori di costruzione della nuova scuola di Gualdo Cattaneo, che già ora sembra essere ampia, luminosa e innovativa.

La costruzione del nuovo plesso scolastico è stato premiato dall’UE come uno dei migliori progetti europei in tema di inclusione scolastica e rigenerazione borghi: “Sarà una scuola europea - spiega il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini - risponderà alle nuove necessità emerse a seguito dell’emergenza sanitaria, avrà ambienti e spazi esterni sicuri, accessibili e accoglienti. Un luogo volto a favorire l’attività degli insegnanti e in grado di contribuire a una organizzazione razionale dei consumi stessi. Per raggiungere queste finalità e per inserire il polo scolastico nella vita dei borghi, è stato necessario concepire lo spazio scolastico non come un nucleo a sé stante ma come una struttura indispensabile e integrata nella vita quotidiana e, pertanto, incluso nel contesto cittadino”.

I lavori sono iniziati lo scorso mese di marzo, con le opere di scavo ed esecuzione delle fondazioni. Sarà un edificio del tutto innovativo, tanto nell’estetica quanto negli spazi interni, caratterizzato dalla modernizzazione degli spazi, distribuiti su due piani complessivi, con diciotto aule, una mensa con due refettori, una biblioteca, una sala insegnanti e una per la dirigenza, molti laboratori e altri ambienti che saranno destinati alla didattica.

“Il progetto si basa su un metodo costruttivo che garantisce il conseguimento degli aspetti legati alla sicurezza, al risparmio energetico ed alla totale sostenibilità ambientale ed economica” evidenzia il primo cittadino.

Il cantiere, da 5 milioni di euro, guarda con decisione al prossimo autunno quando suonerà la prima campanella per gli alunni dall’infanzia fino alla secondaria di primo grado.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Gervasi: “I lavori della nuova scuola di Gualdo Cattaneo proseguono senza intoppi, rispettando il cronoprogramma consegnato dalla ditte all’Amministrazione comunale”.

Il vicesindaco con delega ai servizi sociali, Sabrina Annibali, sottolinea: “Intervenire sul fronte dell’edilizia scolastica, infatti, significa innanzitutto mettere a disposizione dei nostri giovani, e dunque delle loro famiglie, degli insegnanti e di tutto il personale impiegato, spazi accoglienti e ampi che garantiscano una proposta didattica elevata e di qualità”.