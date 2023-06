Foligno, perseguita una donna e i suoi familiari: applicato il braccialetto elettronico per stalking

Una conoscenza occasionale che si trasforma in incubo per una donna di Foligno e per i suoi familiari, perseguitati da un uomo che è stato denunciato per stalking ed è finito con il braccialetto elettronico dopo aver violato anche l’ordine di giudice con il divieto di avvicinamento alla vittima.

I due si sono conosciuti poco tempo fa e si sono frequentati per poco, senza instaurare un legame sentimentale. Poi non si sono più visti, fino all’inizio del nuovo anno, quando l’uomo si è rifatto vivo, prima con una scusa che riguardava la salute e un intervento, poi dichiarandosi nel volere una relazione. La donna, non interessata, ha risposto di no e da quel momento è iniziata la persecuzione nei suoi confronti, della madre di lei e del fratello. Telefonate, appostamenti, richieste di incontri, messaggi vocali, minacce, mail. L’uomo avrebbe anche utilizzato i telefoni di conoscenti per contattare la donna una volta che questa aveva bloccato il suo numero. Una volta l’uomo si sarebbe presentato a casa della donna, bussando con insistenza e chiedendo di entrare.

Comportamenti che hanno portato alla denuncia, alle indagini e all’emissione, a metà maggio, nei confronti dell’uomo del divieto di avvicinamento e di contatto della donna. Pochi giorni dopo, però, l’uomo avrebbe violato tale ordine e il giudice ha aggravato la misura cautelare, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico. Ordine eseguito dalle forze di polizia nella giornata di ieri.