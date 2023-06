Assisi, molesta e perseguita una conduttrice radiofonica: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti negli studi di un'emittente radiofonica dove era stato segnalato un uomo che, giunto da fuori regione, molestava una dipendente.

I poliziotti hanno parlato con il direttore, il quale ha spiegato che un uomo – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 1968 - noto perché non nuovo a tali episodi, si era presentato presso la sede dell’emittente, pretendendo di parlare con una conduttrice. Nonostante i tentativi di allontanarlo, l’uomo aveva continuato ad insistere fino all’arrivo della Volante.

La vittima, sentita in merito, ha raccontato agli agenti che il 55enne, in almeno sette occasioni nell’ultimo anno, si era presentato all’ingresso della sede della radio chiedendo di incontrarla. Altre volte, invece, spacciandosi per un suo amico, aveva tentato di mettersi in contatto con lei chiamando al centralino dell’emittente radiofonica.

Tali atteggiamenti le avevano ingenerato uno stato di preoccupazione e paura che l’avevano indotta a modificare le sue abitudini di vita e a chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Il 55enne – affetto da problemi di salute – è stato allontanato e accompagnato presso la stazione di Assisi dove ha potuto prendere un taxi per ritornare a casa, con una denuncia per atti persecutori.