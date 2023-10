Raccolta differenziata, Panicale punta a migliorare ancora: arrivano due ecoisole e la raccolta domiciliare degli sfalci

Due nuove Ecoisole informatizzate, il ritiro gratuito degli sfalci. Un Eco sportello dedicato alle richieste degli utenti.

Il Comune di Panicale in collaborazione con il gestore Tsa Trasimeno servizi ambientali punta, in questo modo, a migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata nel proprio territorio. A oggi, il Comune di Panicale riesce a differenziare intorno al 68,55% dei rifiuti raccolti. Per migliorare questa performance, il sistema di raccolta nel territorio comunale vedrà un’ottimizzazione del servizio, finalizzato all’aumento della qualità dei rifiuti raccolti e della comodità di conferimento per i cittadini.

A questo scopo, l’installazione delle nuove Ecoisole informatizzate per la raccolta di Secco Residuo, Plastica, Carta/Cartone e Metalli (acciaio e alluminio). Le Ecoisole saranno posizionate in viale della Repubblica presso l’Area Camper, e in piazzale Giorgio Amendola.

Grazie alle Ecoisole tutti coloro che si dovessero trovare nella condizione di dover gettare un quantitativo di rifiuti straordinario, potranno utilizzare questo servizio che è sempre attivo, senza vincoli di orario né di giorno. Le Ecoisole non sono sostitutive dell’attuale servizio di raccolta, ma un servizio che implementa la comodità di conferimento.

Gli utenti potranno utilizzare le Ecoisole e conferire i propri rifiuti identificandosi mediante una specifica tessera Rfid.

La “Tessera Ecoisola” è attivabile presso l’EcoSportello di Panicale. L’ufficio per le relazioni con il pubblico sarà attivo dal 6 novembre. L’Urp si trova a Panicale in via Pietro Vannucci 1, presso il Comune (orario: lunedì 9-13 ogni primo e terzo lunedì del mese), e a Tavernelle in piazza Guido Rossa presso il Comune, primo piano (orario: giovedì 14-18, ogni secondo e quarto giovedì del mese.

Il servizio domiciliare sfalci è dedicato agli utenti che autocertificheranno un reale fabbisogno. Agli utenti verrà consegnato un kit di 120 sacchi biodegradabili da 66 litri e il calendario della raccolta, con indicato il giorno di ritiro che avverrà a partire dall’1 aprile fino al 30 settembre, con frequenza settimanale.

Il servizio di ritiro sfalci va attivato all’EcoSportello del tuo Comune. Le potature dovranno essere portate, invece, in ricicleria.

Per illustrare nel dettaglio le novità che verranno introdotte, l’amministrazione comunale di Panicale e Tsa Trasimeno servizi ambientali hanno programmato una serie di incontri pubblici. Che si svolgeranno giovedì 16 novembre, alle 20.30, al circolo Arci di Colle San Paolo, lunedì 20 novembre, alle 20.30, al centro L'Occhio di Tavernelle, e mercoledì 22 alle 20.30 nella sala consiliare di Panicale.

"Potenziamo i servizi sui territori per spingere ancora la raccolta differenziata, offrendo ai cittadini tutto il supporto necessario per favorire le buone pratiche che ognuno può mettere in atto. Anche il piccolo gesto di ogni singolo contribuisce in modo fondamentale a rendere più sostenibile e pratica la gestione dei rifiuti" ha commentato il presidente di Tsa, Trasimeno servizi ambientali, Cristian Betti.

"Siamo molto soddisfatti per la nuova programmazione condivisa con Tsa. È una formula che potrà rispondere al meglio ai bisogni del nostro territorio, tanto di informazione quanto nella pratica. Penso, per esempio, alla raccolta porta a porta del verde, questione molto sentita. In questo modo si potranno prevenire comportamenti scorretti e pericolosi per l’ambiente. Un’attenzione che manifesteremo anche con il servizio di polizia ambientale. Imbocchiamo, sempre più decisamente, la strada verso la cultura della sostenibilità. Un percorso che, nel futuro, passerà anche per il centro per il recupero e riuso che verrà aperto proprio a Panicale" ha sottolineato il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini.