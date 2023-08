Palio del Giogo di Magione, stasera la grande sfida con tante novità

Grande attesa questa sera per la disputa della XLI edizione del Palio del Giogo. Stessa la competitività tra i quattro rioni: Casenuove, Caserino, Comune e Stazione che si contenderanno l’ambito trofeo, ma completamente rinnovata l’immagine delle iniziative complementari alla sfida e dei simboli dei rioni stessi.

“Quest'anno – spiega Lupattelli – l’Associazione Turistica Pro Magione ha deciso di rivedere tutti gli aspetti del Palio, caratterizzandolo in un preciso contesto storico realistico da collocare intorno al XIII secolo e legandolo alle origini “contadine” della nostra comunità.

Così, dopo un confronto con l’organizzazione, in particolare con la presidente Alessandra Grilli e i responsabili dei singoli Rioni, abbiamo deciso di “caratterizzare” i Rioni stessi in base a determinate specifiche. Anche il “Corteo Storico” seguirà gli stessi principi con nuovi costumi e nuove figure, grazie in particolare al lavoro fatto da Gianna Conti, membro della Compagnia Teatrale Magionese, e alle sapienti mani delle sarte rionali.”

Queste alcune delle novità introdotte: il Rione Casenuove, che ha i colori marrone e giallo e come simbolo il mulino, è stato associato all’elemento naturale dell’acqua. Avendo deciso di associare ad ogni rione, a rotazione, una stagione, per quest’anno il Rione Casenuove rappresenterà l’autunno; al Rione Caserino, che ha i colori azzurro e bianco e come simbolo un’aquila, è stato associato all’elemento aria e come stagione, per quest’anno, all’estate. Al Rione Comune, colori rosso e bianco e simbolo il palazzo comunale, è stato associato all’elemento terra e, come stagione, la primavera. Al Rione Stazione, colori nero e arancio e simbolo una locomotiva, è stato associato il fuoco e, come stagione, l’inverno.

Come da tradizione la corsa si disputa in un circuito ad anello per le vie di Magione, da ripetere quattro volte: partenza fissata in Piazza Matteotti, per poi entrare in Corso Marchesi e da lì, arrivati alla fine della strada, svoltare a sinistra salendo in Piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine passando per Via Garibaldi; si transita così in Piazza Mengoni, prima di concludere il giro nuovamente in piazza Matteotti. Una corsa che chiude un’edizione che, fino ad ora, ha visto una grande presenza a tutti gli eventi proposti.

A rendere possibile questo progetto, oltre il sostegno della Fondazione Perugia, anche il contributo degli sponsor Umbra Label e Centro Commerciale Pesciarelli e dei partner: Comune di Magione, Compagnia Teatrale Magionese, Sistema Museo, CISA Magione e Circolo Didattico di Magione.