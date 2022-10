Padel, truffa nella "gabbia": promettono istruttrici argentine e spariscono con i soldi

Nella "gabbia" del padel, la truffa è presto fatta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Spoleto, sarebbe proprio il padel la nuova frontiera della truffa on line.

Nello specifico, in questo caso una struttura sportiva avrebbe speso tremila euro per garantirsi la collaborazione di due istruttrici argentine. Un contatto e una transazione avvenuta on line, che ha portato a niente. Fatto il pagamento, i sedicenti intermediari sono scomparse, le atlete mai scese in campo.

Dopo la denuncia delle vittime, i militari dell'Arma hanno individuato e denunciato i presunti responsabili del raggiro.