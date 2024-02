Foligno, orina per strada davanti ai passanti: denunciato per atti osceni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno hanno denunciato un 41enne di origini straniere per atti osceni in luogo pubblico.

L’episodio è accaduto in pieno giorno in via Gramsci di Foligno, dove i militari, durante il transito, hanno sorpreso l’uomo mentre orinava su un muro alla presenza di altri passanti.

Richiamato dai Carabinieri, il 41enne si è rivolto loro mostrando le parti intime ed iniziando a inveire e pronunciando frasi offensive nei loro confronti.

Fatto rivestire è stato identificato e sottoposto a controllo, durante il quale sono stati trovati due spinelli di marijuana.

Per lil 41enne è scattata la denuncia e la segnalazione alla Prefettura per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.