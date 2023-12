Gira per il centro storico di Foligno con armi improprie addosso: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato un 53enne per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già noto alla polizia in ragione dei suoi numerosi pregiudizi per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, dopo essere stato avvicinato dagli operatori, ha tentato di eludere il controllo mostrando un evidente nervosismo e insofferenza.

Insospettiti dal suo atteggiamento l'uomo è stato sottoposto a perquisizione dagli agenti con esito positivo. Infatti, celati tra gli indumenti, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello lungo 19 centimetri e una bomboletta spray al peperoncino.

Interrogato sulle ragioni per le quali portasse con sé tali oggetti, il 53enne non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione ed è stato, in seguito, denunciato.