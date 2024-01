L'oasi naturalistica La Valle passa al Comune di Magione

Finice lo "spezzatino" di competenze per l'oasi naturalistica La Valle che con il nuovo anno passa dal demanio regionale al Comune di Magione in virtù di concessione rilasciata dall’Unione dei Comuni del Trasimeno.

“Con questo indispensabile passaggio istituzionale – spiega l’assessore alla cultura Vanni Ruggeri – il Comune sarà in grado di assicurare la gestione ordinaria della struttura e delle diverse attività connesse, mettendo a disposizione risorse economiche già previste a bilancio e individuando idoneo soggetto tramite procedura di evidenza pubblica che sarà espletata nelle prossime settimane. Inoltre, come per gli altri attrattori culturali che compongono il sistema museale del territorio, il Comune potrà realizzare interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, sia con fondi propri ma soprattutto avendo acquisito ora la titolarità per accedere a tutte le misure di finanziamento previste sulla prossima programmazione comunitaria”.

Il provvedimento concessorio, secondo la normativa regionale che ha consentito l’assegnazione diretta a titolo gratuito al Comune di Magione, ha durata di 9 anni, successivamente prorogabile a richiesta, e si incardina su una precisa proposta progettuale, redatta dall’Ufficio Cultura, che illustra tutte le attività di pubblico interesse in capo all’Oasi La Valle, dalla didattica ambientale al turismo esperienziale, dall’attività di birdwatching all’inanellamento scientifico dell’avifauna.

Un luogo che potrà immediatamente beneficiare anche degli interventi strutturali di recente realizzati con il rifacimento della passerella in legno e con il completamento del percorso ciclopedonale: un irrinunciabile presidio di conoscenza e fruizione del Parco naturale del lago Trasimeno dove esercitare, anche grazie ad un impegno economico strutturale e non episodico, il principio cardine dell’accessibilità per tutti.