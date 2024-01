Nuovo corso di studi a Magione, attivato il Liceo scientifico delle scienze applicate

Attivato dal prossimo anno scolastico a Magione il Liceo scientifico scienze applicate, con l'Itet che offrirà due possibilità di scelta dato che il nuovo indirizzo va ad aggiungersi all'economico turistico.

“La scuola superiore di Magione – commenta Eleonora Maghini, assessora alle politiche scolastiche del comune di Magione – si dimostra, con questa ulteriore possibilità di scelta, in grado di dare risposta al futuro lavorativo in settori in grande sviluppo. Da una parte quello del turismo che, come sappiamo, vede tutta l’Umbria essere sempre più meta di turisti sia italiani che stranieri; dall’altra un percorso di studi che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica e tecnologica con spazio maggiore per l'informatica e la biologia, la chimica, la fisica e le scienze della Terra affrontate con ampio ricorso ad attività di laboratorio, senza comunque rinunciare alle materie umanistiche. Tutte abilità fondamentali per spiegare e interpretare il presente nella varietà e dinamicità dei suoi aspetti”.