Nuovo asfalto a Marsciano, il Comune sistema le strade: i lavori

Nuovo asfalto a Marsciano. Il Comune, con una nota, dà notizia dell'approvazione del "progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione di alcune delle strade comunali che necessitano con più urgenza di manutenzione straordinaria". E ancora: "Nelle prossime settimane si procederà alla gara per individuare la ditta esecutrice e, quindi, si darà avvio ai lavori. L’intervento, per un valore complessivo di 600mila euro, è finanziato tramite assunzione di un mutuo", specifica il Comune.

Ecco l'elenco delle strade oggetto di manutenzione straordinaria: "vocabolo Colle di Sopra e Borgo XIV Settembre a Badiola; alcuni tratti nel centro abitato di Castiglione della Valle; un tratto di via Pio Dominici a Cerqueto; un tratto della strada in località Fornaci a Compignano; un tratto di via Poerio e del vocabolo Cerro Alto a Marsciano; alcuni tratti nel centro storico di Mercatello; secondo stralcio della strada di Monte Vibiano; un tratto di vocabolo Rigaldo Primo a Papiano; piazzale del verde attrezzato a San Valentino della Collina; piazza dello Statuto a Spina".